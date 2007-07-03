Третьяков: в Украине депутатская неприкосновенность не нужна

Народный депутат от «Нашей Украины» Александр Третьяков считает, что депутатская неприкосновенность необходима только в тоталитарных государствах, а Украина таковой, по мнению депутата, не является. Об этом, как передает корреспондент «Главреда», он сказал журналистам в Гайвороне Кировоградской области.

«Депутатская неприкосновенность необходима только в тоталитарных государствах. В Украине, где есть свобода слова и демократия, она не нужна, и мы будем ее снимать», - сказал Третьяков.

По его словам, отмена депутатской неприкосновенности – одна из первых задач, которые «Наша Украина» будет решать в новом парламенте.