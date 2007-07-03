Зварич раскрывает план Мороза по срочному изменению Конституции

Представитель Президента Украины в парламенте Роман ЗВАРИЧ подчеркивает, что изменения в Конституцию Украины могут быть внесены только на очередных сессиях Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба "Нашей Украины", об этом Р.ЗВАРИЧ заявил после сообщения председателя Верховной Рады Украины пятого созыва Александра МОРОЗА, что у него есть необходимое количество депутатских заявлений для созыва внеочередной парламентской сессии.

“В соответствии с разделом 13 Основного закона, вносить изменения в Конституцию Украины можно только на очередных сессиях. Это также вытекает из отдельного решения Конституционного Суда и самого текста Конституции. В противном случае можно было бы изменить Основной Закон на протяжении двух дней”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

"То есть, по логике МОРОЗА, в последний день очередной сессии можно принять закон о внесении изменений в Конституцию в первом чтении, а на следующий день, на внеочередной сессии, окончательно изменить Основной Закон. Такие планы спикера пятого созыва противоречат положениям, которые предусмотрены 13 разделом Конституции. В ней прописано, что изменения в Основной Закон принимаются только на двух очередных сессиях ВР", - подчеркнул представитель Президента в парламенте.

В то же время Р.ЗВАРИЧ напомнил, что парламент утратил свою правомочность. “О каких компетенциях ВР этого созыва мы можем говорить? – спросил он. - МОРОЗ в который раз демонстрирует свою гиблую позицию, понимая, что на внеочередных выборах его политическая сила получит удар, который может быть смертельным для СПУ”.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР пятого созыва А.МОРОЗ заявил, что у него есть необходимое количество депутатских заявлений для созыва внеочередной парламентской сессии. Говоря о вопросах, которые могут стать предметом рассмотрения на внеочередной сессии парламента, А.МОРОЗ между прочим сказал: “Я не думал, что вопрос внесения изменений в Конституцию может быть неотложным на этот период, но после тех абсолютно невыдержавших - с точки зрения права и логика развития конституционного процесса в Украине - заявлений Президента, я считаю, что это может быть тоже тема. Хотя бы для обсуждения уровня угрозы для общества, которую несет реализация этих инициатив для народа ”.