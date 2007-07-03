БЮТ: 14 участков в Киеве грозят вспышкой конфликтов (списков)

Депутаты фракции БЮТ в Киевсовете просят жителей столицы сообщить о строительствах, которые ведутся без согласия граждан, проживающих в прилегающих к застройке домах.

Об этом говорится в открытом обращении фракции, текстом которого располагает УНИАН.

Столичный БЮТ отмечает, что на следующей сессии Киевсовета, которая запланирована на 12 июля, фракция сделает все возможное, чтобы решение по улице Березняковской,12 было отменено.

Однако, отмечают депутаты БЮТ, за компанией «Кроун», которой выделена земля под застройку на Березняковской, остаются еще 14 земельных участков, которые являются «взрывчаткой замедленного действия». БЮТ приводит перечень адресов земельных участков, отведенных этой компании: ул.Академика Курчатова, 11/32; проспект Лесной, 21-а; бульвар Перова (у дома №18-6); ул.Приречная, 19; ул.Приречная, 17; ул.Северная, у дома №28; ул.Северная, у дома №10; проспект Оболонский (у дома 7-в); ул.Лайоша Гавро, 7; ул.Дмитровская (у дома №102); пересечение просп.Правды - просп. Радянской Украины; просп.Оболонский (у дома №30); бульвар Дарницкий, 1-3; ул.Белорусская, 3.

Фракция БЮТ в Киевсовете призывает всех киевлян проявить гражданскую позицию и проверить не только эти 14 адресов, но и все строительные площадки столицы. “Мы предлагаем сотрудничество, и просим предоставить нам информацию: были ли по застройкам общественные слушания, и давали ли согласие на строительство жильцы соседних домов”, - говорится в обращении.

Телефоны для связи: городская общественная приемная ВО «Батькивщина» – 255-19-94; фракция БЮТ в Киевсовете – 278-89-30 и 8-097-335-55-49.

Фракция БЮТ в Киевсовете возмущена тем, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который во время своей предвыборной кампании обещал пересмотреть в первую очередь все решения Киевсовета по выделению земельных участков, за полтора года своего пребывания в должности мэра “не только не остановил, но и, напротив, поддерживает строительную мафию, которая при помощи кувалд и арматуры решает свои коммерческие вопросы”.

БЮТ в Киевсовете считает, что избиение людей на Березняках является еще одним свидетельством “абсолютно бездарного управления ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

«Его приезд с повинной к жильцам домов, которые были жестоко избиты, свидетельствует о полной беспомощности мэра. Сделанное с перепугу решение ЧЕРНОВЕЦКОГО о запрещении строительства в сквере на улице Березняковской - это победа киевской общины, жильцов трех многоэтажек, которые не побоялись оказывать сопротивление земельной мафии и защитили собственный сквер», - подчеркивают авторы обращения.

Как сообщал УНИАН, земельный участок по улице Березняковской, 12 была выделена под застройку фирме «Кроун» в 2003 г. Конфликт между застройщиками и местными жителями обострился полтора месяца назад. Тогда жителями было организовано круглосуточное дежурство в сквере. В ночь с 27 на 28 июня произошло столкновение между жителями и застройщиками, в результате чего 13 человек из числа местных жителей с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Киевская милиция 28 июня возбудила уголовное дело по этому факту по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

29 июня лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что будет инициировать отставку мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО из-за массового избиения людей на улице Березняковской, а Блок Юлии Тимошенко призвал депутатов Киевсовета объединиться с целью отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности мэра столицы.

2 июля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время своего выезда на конфликтный участок на Березняковской, 12, пообещал, что на ближайшей сессии Киевсовета решение о выделении земли компании «Кроун» для строительства 17-этажного жилого дома на месте существующего сквера будет отменено. Во время приезда столичного председателя на месте запланированного строительства было начато сооружение детской площадки, которая была приобретена за собственные средства Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.