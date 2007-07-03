Третьяков о перспективах сотрудничества с Блоком Тимошенко

Народный депутат Украины V созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ оценивает перспективы сотрудничества с Блоком Тимошенко, как очевидные.

Что касается коалиционного соглашения, подписанного с БЮТ, то, по словам А.Третьякова, оно уже никогда не будет отменено. «Мы будем уравновешивать друг друга и поддерживать баланс. Страница недоразумений и ссор перевёрнута. Мы поняли, что отдельно БЮТ и «Наша Украина» никогда не наберут 51% голосов избирателей. Поэтому мы обречены быть вместе», - заметил А.Третьяков.

По его словам, кандидатура премьер-министра от БЮТ очевидна и не подлежит обсуждению.

Условиями коалиционного соглашения, подписанного между «НУ» и БЮТ, предусмотрено, что делегировать кандидатуру на должность премьер-министра будет партия, набравшая большее количество голосов на выборах. «Если мы говорим о распределении должностей (в будущем Кабмине – Ред.), то мы подписали соглашение с БЮТ – 50 на 50. Естественно, что партия, которая больше наберет на выборах, будет делегировать своего представителя на пост премьер-министра», - сказал Третьяков.

На вопрос, доверяет ли «Наша Украина» подписанному в БЮТ документу о сотрудничестве в коалиции, А.Третьяков заметил, что доверяет не бумаге, а тем ошибкам, которые были сделаны в 2005 году. «Если политики из БЮТ и «Нашей Украины» второй раз наступят на одни и те же грабли, тогда им не место в парламенте», - отметил он.

По словам А.Третьякова, в случае, если на парламентских выборах побеждает Партия регионов и получает большинство голосов избирателей, «Наша Украина» спокойно воспримет ситуацию, но в дальнейшем будет работать в оппозиции.