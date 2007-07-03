Новым премьер-министром могут стать Кириленко, Луценко или Балога

Народный депутат Украины V созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ прогнозирует, что кандидатами на должность премьер-министра от «Нашей Украины» после формирования новой каденции парламента могут стать Вячеслав КИРИЛЕНКО, Виктор БАЛОГА или Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Третьяков сообщил сегодня журналистам, находясь в городе Гайворон Кировоградской области.

По мнению А.Третьякова, в любом случае новым премьером от «Нашей Украины» будет самый рейтинговый политик, который, в то же время, умеет плодотворно работать. Между тем депутат подчеркнул, что не желает обсуждать данную тему, поскольку она преждевременна.