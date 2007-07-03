Лавринович уволил судей, назначенных Ющенко

Назначенные Президентом председателя судов и их заместители незаконно занимают эти должности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, положение о назначении Президентом Украины председателей судов и их заместителей утратило силу со дня принятия Конституционным Судом соответствующего решения.

В своем выводе Министерство юстиции также сообщает Кабинет министров, что решение Конституционного Суда свидетельствует, что все без исключения судьи, назначенные на административные должности после принятия Конституционным Судом Украины решения от 16 мая 2007 года №1, находятся на этих должностях незаконно, соответственно их действия на этих должностях происходят вопреки Конституции Украины (в частности, части второй статьи 19) и законов Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 мая с.г. Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей.

КС считает, что предоставление Президенту Украины частью пятой статьи 20 Закона полномочий назначать судью на должность председателя, заместителя председателя суда, а также освобождать его от этой должности противоречит статье 106 Конституции Украины, то есть это положение Закона является неконституционным.

КС считает, что вопросы о назначении на должность председателя, заместителя председателя суда и освобождение его с этой должности (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) должны быть урегулированы в законодательном порядке.