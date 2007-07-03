Завтра заседания Кабмина не будет

Завтра, 4 июля, проведение заседание Кабинета Министров Украины не запланировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Заседания Кабмина не будет», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проходит курс реабилитации в испанской клинике, где ему была сделана операция на ноге. Исполнение обязанностей главы правительства возложено на первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА.

Справка УНИАН. Заседания Кабинета Министров Украины обычно проходят по средам.