Завтра заседания Кабмина не будет
16:54, 03 июля 2007Политика
736 0
"Кот - за двери, мыши - в пляс..."
Завтра, 4 июля, проведение заседание Кабинета Министров Украины не запланировано.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Заседания Кабмина не будет», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проходит курс реабилитации в испанской клинике, где ему была сделана операция на ноге. Исполнение обязанностей главы правительства возложено на первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА.
Справка УНИАН. Заседания Кабинета Министров Украины обычно проходят по средам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter