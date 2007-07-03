Мороз уже пугает внеочередной сессией

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ заявляет, что у него есть необходимое количество депутатских заявлений для созыва внеочередной парламентской сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в Киеве, отметив, что проведение внеочередной сессии парламента вполне возможно.

“У меня есть 162 подписи депутатов, которые требуют проведения внеочередной сессии”, - в частности сказал он.

В то же время А.МОРОЗ отметил: “Но там есть поручение, мне как предсе6дателю, созвать ее, когда эта необходимость станет неотложной. Неотложной она может стать при различных обстоятельствах – я пока еще сказать не могу, поскольку есть много вариантов”.

Говоря о вопросах, которые могут стать предметом рассмотрения на внеочередной сессии парламента, А.МОРОЗ отметил, что они могут быть “разные”.

В этом контексте он добавил: “Я не думал, что вопрос внесения изменений в Конституцию может быть неотложным на этот период, но после тех абсолютно невыдержанных - с точки зрения права и логики развития конституционного процесса в Украине - заявлений Президента, я считаю, что это может быть тоже тема. Хотя бы для обсуждения уровня угрозы для общества, которую несет реализация этих инициатив для народа”.

В то же время А.МОРОЗ не ответил на вопрос, на какую дату может быть назначено открытие внеочередной сессии.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Верховная Рада V созыва закрыла свою третью сессию.

Четвертую сессию V созыва планируется открыть 4 сентября, а закончить ее работу - 11 января 2008 года.