Порошенко заявляет, что интрига продержится до четверга

Имя политика, который возглавит избирательный список демократического блока на выборах 30 сентября, будет известен в четверг во второй половине дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил член Совета партии «Народный Союз Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, большие шансы возглавить список имеет лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО.

П.ПОРОШЕНКО также считает, что список должен возглавить тот человек, который поможет получить большую победу, и определение его должно происходить не только с учетом мнения политиков, а и с учетом мнения избирателей, в частности, путем социологических опросов.

В тоже время П.ПОРОШЕНКО отметил, что для него непринципиально, под каким номером он войдет в избирательный список.

«Я не считаю, что место в списке определяет ту роль, которую кандидат в народные депутаты играет в партии и обществе. Поэтому для меня непринципиально, первая это или вторая, или третья, или четвертая десятка», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 июня лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока.