Завтра Ющенко заключит соглашение с олигархами (список)

Завтра, 4 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями крупного национального бизнеса, результатом которой должно стать подписание Меморандума о сотрудничестве власти и крупного бизнеса.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В ходе встречи стороны обсудят налоговую реформу и процесс подготовки проекта нового Налогового кодекса, ситуацию с соблюдением прав собственности, проблему распространения рейдерства.

Среди приглашенных на встречу – Вячеслав БОГУСЛАЕВ (ОАО «Мотор-Сич»), Тариел ВАСАДЗЕ (корпорация «Укравто»), Игорь ВОРОНИН (ЗАО «УкрГазЭнерго»), Константин ЖЕВАГО (группа «Финансы и кредит»), Вадим НОВИНСКИЙ (Ингулецкий горно-обогатительный комбинат), Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ (компания «ХХI Век»), Алексей ПОРОШЕНКО (ЗАО «Укрпроминвест»), Александр СЛОБОДЧАН (ЗАО «Оболонь»), Сергей ТАРУТА (корпорация «ИСД»), Сергей ТИГИПКО (финансовая группа «ТАС»), Борис ТИМОНЬКИН (АКБ «Укрсоцбанк»), Виктор ТОПОЛОВ (компания «Киев-Донбасс») и другие.