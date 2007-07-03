Президент провел рокировку в СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, выведя из состава СНБО Виктора ШЕМЧУКА.

Текст соответствующего Указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом восстановил Святослава ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины.

3 мая В.ЮЩЕНКО вывел из состава СНБО А.МЕДВЕДЬКО, который занимал должность генерального прокурора до назначения С.ПИСКУНА. Этим же указом глава государства ввел в состав Совбеза С.ПИСКУНА.

24 мая В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА от должности генпрокурора, назначив исполняющим обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.

1 июня Президент своим указом возобновил действие указа от 4 ноября 2005 года «О назначении А.МЕДВЕДЬКО Генеральным прокурором Украины».