Ляпина ”застукала” Симоненко, когда тот ”косил” под Витренко

“К таким заявлениям Симоненко нужно относиться исключительно с чувством юмора”, - сказала в разговоре с сайтом RAZOMнародный депутат пятого созыва, член Президиума партии “Наша Украина” Ксения Ляпина, комментируя вчерашнее заявление лидера КПУ Петра Симоненко. Тот заметил, что Президент, мол, реализовывает курс создания государства, возглавляемого националистическим диктатором. Симоненко считает, что двухпалатный парламент приведет к федерализации Украины, с “дальнейшим ее разделением на несколько территориальных образований под протекторатом других стран”.

“КПУ давно начала предвыборную кампанию, еще тогда, когда выступила с критикой Партии регионов за их недостаточную решительность, - считает Ляпина. – Коммунисты продолжают использовать знакомые их потенциальным избирателям лозунги. Подобные заявления – это элемент их кампании, которую они будут выстраивать на тех же принципах, на которых проиграла прошлые выборы Наталья Витренко. Это будет антинатовская, антиамериканская, антиглобалистическая, антиукраинская риторика”.

“Ющенко лишь предложил к обсуждению идею двухпалатного парламента. В ходе дискуссии выяснится, нужен он или нет”, - убеждена народный депутат.

Она подчеркнула, что в Европе есть унитарные страны, которые имеют двухпалатные парламенты: “Поэтому двухпалатный парламент – не может быть путем к федерализации государства”.

“Самое главное, что Ющенко поднял проблему ответственности депутатов перед своими избирателями и их связи с местными общинами. Ведь сегодня на всех встречах, которые мы проводим, самый главный вопрос от избирателей - как восстановить связь местных общин со своими депутатами в местных, районных, областных советах и парламенте. Сейчас этой связи нет. Люди не чувствуют, что могут влиять на политиков”, - заметила Ляпина.

Говоря об угрозах Симоненко относительно установления протектората других государств над Украиной, она подчеркнула: “Сейчас можно с уверенностью говорить лишь о том, что некоторые политические силы находятся под мощным влиянием нашей восточной соседки. И сила, которую возглавляет пан Симоненко, не исключение”.