Кучма опять закурил – от нервов…

Экс-президент Украины Ленид Кучма опять начал курить. В интервью “Комсомольской правде в Украине” он сам признался в этом, отвечая на вопрос, правда ли, что бывший глава государства опять потянулся к сигарете? “Да, к сожалению. Когда расстраиваюсь, сразу за сигарету хватаюсь», - сказал Кучма.

О том, что Украина, по мнению корреспондента КП, сейчас сейчас напоминает Россию 1991, 1993 годов, когда там путчи происходили, Кучма предпочитает даже и не думать: "Не дай Бог таких параллелей», - отмахнулся он. Но с тем, что «тезис Березовского» (о «перехвате власти» в России) - калька с украинских «оранжевых» будней, не раздумывая согласился: «Конечно. Мне тоже так кажется».

Тем не менее, несмотря на то, что события в стране довели экс-президента до возврата к вредной привычке, от возможности влиять на украинскую политику (даже гипотетической) Кучма, как он утверждает сам, сознательно отказывается. «Я стараюсь никуда не лезть. И у меня желания никакого нет абсолютно, - заявил он. - Я перенасытился. А еще вопрос в том, есть ли желание у политиков слушать».

С Президентом Ющенко Кучма встречался недавно – «на концерте Элтона Джона». На вопрос, о чем говорили, предпочел не отвечать: "Не будем мы об этом писать»…

Зато Кучма пообещал корреспонденту КП опять бросить курить: «Вот обстановка немного стабилизируется, и сразу брошу».