Кучма: Россия должна благодарить Украину за урок «оранжевой революции»

Экс-президент Украины Леонид Кучма в интервью «Комсомольской правде в Украине» заявил, что в России, по его мнению, сценарий «цветной революции» - невозможен.

«Все эти попытки (перехвата власти) по отношению к России - несерьезные. Абсолютно! В России есть самое главное - политическая стабильность. А это дорогого стоит, - сказал Кучма. - Это весь мир ценит, а особенно мир бизнеса. Когда политики говорят одно, то бизнес про Россию говорит совсем другое. Он говорит: надо беречь как зеницу ока эту стабильность. Мне нравится, что у основных политических партий в России появился хороший лозунг на американский манер: «Россия превыше всего!»

Варианты, аналогичные «делу Гонгадзе» и связанным с громкими убийствами обвинениям в адрес президента, в России уже провалились. В этом сошлись и Кучма и корреспондент издания. Экс-президент считает, что Путин, как человек умный, научился на чужих ошибках. И обеспечил законодательно закрепленный контроль над финансовой деятельностью неправительственных организаций.

«Думаю, Россия должна благодарить Украину, что мы дали хороший урок «оранжевой» революции. И выводы она очень серьезные сделала, судя по тем шагам, которые предпринимаются, - заявил Кучма.

"Россия же посмотрела, что было в Украине - сотни неправительственных организаций, которые работали под красивыми лозунгами, а на деле... И приняла четкие и жесткие законодательные акты. Шума на Западе много было - что это зажим демократии, свободы слова и так далее. Но когда увидели, что же приняла Россия... Оказывается, ничего особенного, все в рамках европейских стандартов: хочешь работать - работай, но ты же - организация и должна быть подконтрольна - куда денежки, кому и откуда?

А разве в Европе или в США неправительственные организации работают бесконтрольно? – спросил Кучма. И сам же ответил - Там все под контролем. Во всяком случае, под налоговым контролем, который для людей бывает страшнее политического».