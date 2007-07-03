Столичный медиа-холдинг выкупит сам Черновецкий?

Столичный медиа-холдинг будет выкуплен мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ через подставные структуры, и произойдет это до проведения осенних выборов в Верховную Раду.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и информационной политики, депутат от фракции БЮТ Александр БРИГИНЕЦ.

«По моим прогнозам, будет покупать через подставные структуры медиа-холдинг лично ЧЕРНОВЕЦКИЙ совместно со своими дружественными структурами. И это будет его вклад в предвыборную кампанию блока Партии регионов в Киеве», - сказал депутат.

А.БРИГИНЕЦ отметил, что любая предпродажная подготовка предполагает «внешний лоск», но в данном случае, такое является лишним, «потому что ЧЕРНОВЕЦКИЙ сам у себя покупает». «Для него слишком быстрое улучшение рейтинга, оно хуже. Почему был уволен ХАРИТОНОВ? Потому что он слишком быстро начал поднимать рейтинг. Если бы ЧЕРНОВЕЦКИЙ купил канал через подставные структуры, когда он был на 15 месте в рейтинге – это было бы одна цена, когда же он оказался уже 8-м в рейтинге, цена вдвое больше», - объяснил А.БРИГИНЕЦ. На сегодня, по его словам, задача стоит опустить рейтинг коммунальных СМИ и показать, что они убыточные, что у них нет рейтинга, с тем, чтобы на момент введения туда инвесторов взять с них меньше денег.

По мнению А.БРИГИНЦА, приватизация столичного медиа-холдинга является одним из элементов монополизации рынка СМИ перед предстоящими выборами.

«На уровне страны это будет «Интер» с его сателитными каналами. На уровне Киева будет происходить своеобразная ситуация. Создаются еще несколько медиа-холдингов. То есть будет попытка убрать с рынка слабых игроков, включить это все в несколько «партийных» или «околопартийных», или «околополитических» медиа-холдингов и таким образом влиять на ситуацию более регулировано, как это происходит в России», - сказал депутат.

А.БРИГИНЦ выразил убеждение, что сейчас перед Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ поставлена задача «отобрать как можно больше голосов в Киеве от демократических фракций».

Справка УНИАН. 14 июня Киевский городской совет принял решение о создании медиа-холдинга коммунальных средств массовой информации. Согласно решению, планируется реорганизовать коммунальные предприятия «Редакция газеты «Хрещатик», «Редакция газеты «Вечірній Київ», Редакция газеты «Українська столиця», «Телерадиокомпания «Киев», «Радиостанция «Голос Киева» путем слияния в закрытое акционерное общество «Киевский медиа-холдинг». Планируется, что 51% акций холдинга будут принадлежать территориальной общине Киева, а другие 49% будут отданы инвесторам, которых отберут на конкурсных условиях. Решение принято с целью повысить эффективность использования средств городского бюджета.