Третьяков про шансы мегаблока, ”лёгкий шантаж”, Кармазина и трансформацию

«Наша Украина» готова к присоединению «Украинской Правицы» к единому блоку с сохранением партийного названия, но при этом будет настаивать на выполнении договоренностей о действиях в интересах единой политической силы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Украины пятого созыва, член фракции «Наша Украина» Александр ТРЕТЬЯКОВ.

По его словам, речь идет не о притеснениях чьих-то прав - все будут членами единой партии и занимать соответствующие должности.

«Но не может один большой союз людей страдать от амбиций малой группы. Суммарный рейтинг «Нашей Украины» и «Народной самообороны» около 18%, тогда как у «Правицы» - всего 1%», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Он подчеркнул, что «Наша Украина» не выдвигает условий, напротив, на протяжении последних двух лет постоянно чувствует на себе легкий шантаж со стороны других политических сил.

«Нам постоянно говорят: если не объединитесь, не дадите, что нам нужно, мы пойдем на выборы самостоятельно, получим 1% голосов, которого вам не хватит для того, чтобы создать большинство», - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, лично он сторонник создания единого блока политических сил «Нашей Украины» с «Народной самообороной» и «Украинской Правыцей».

«Но это вопрос политических переговоров, в первую очередь с Юрием ЛУЦЕНКО. Его движение получило поддержку у народа, потому наш блок будет называться «Наша Украина-Самооборона». Не исключено, что к нему присоединится блок Юрия КАРМАЗИНА», - сообщил бывший нардеп.

По его словам, Народный Рух Украины давно вписал свое имя золотыми буквами в отечественную историю. «Время диктует новые условия, партии нужна трансформация. Такая же судьба когда-то ожидает и «Нашу Украину», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июня лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока. В частности, в документе отмечается, что через объединение демократических сил «Наша Украина» и «Народная самооборона» закладывается фундамент единства в демократическом лагере. Эти политические силы берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических ценностей в Украине.

Перед подписанием декларации о создании блока В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО призвали присоединиться к нему все демократические силы, в том числе “Украинскую Правыцю” и БЮТ.

В тот же день Блок «Рух-Украинская Правица» распространил заявление, в котором отметил, что “подписание этого документа стало неожиданностью не только для Блока «Рух-Украинская Правица», но и для других политических сил, которые 7 июня этого года парафировали Соглашение об образовании избирательного блока между НСНУ, "Народной самообороной" и Блоком "Рух-Украинская Правыця".

Авторы заявления напоминают, что этим соглашением “стороны достигли договоренностей практически по всем вопросам, в том числе относительно положения о дальнейшем объединении политических сил”.