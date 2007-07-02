Тарасюк и Костенко обвиняют в интригах Балогу и Луценко

Лидеры "Украинской правыци" заявляют, что не выходили из переговорного процесса по созданию блока демократических сил и обвиняют в попытке их отстранения главу Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГУ и лидера Народной самообороны Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом заявили Борис ТАРАСЮК и Юрий КОСТЕНКО сегодня вечером в эфире “5-го канала”.

"Мы не выходили из переговорного процесса. Мы находимся в переговорном процессе и готовы к переговорам", - заявил Б.ТАРАСЮК.

Он также назвал подписание декларации о создании единого избирательного блока между лидером “Нашей Украины” Вячеславом КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО "неожиданностью".

"В известной мере, подписание декларации можно трактовать как отход от договоренностей, под которыми стоят подписи и ЛУЦЕНКО, и КИРИЛЕНКО – это текст соглашения", - прибавил Б.ТАРАСЮК.

В то же время Ю.КОСТЕНКО сравнил это с созданием коалиции между СПУ и Партии регионов.

"Я думаю, то, что было сделано, напоминает то, что в свое время сделал МОРОЗ, который был в оранжевой коалиции, а затем вдруг подписал соглашение с Партией регионов, не высходя из оранжевой коалиции", - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Отвечая на вопрос, почему срываются договоренности, Ю.КОСТЕНКО объяснил:

"Это обусловливается, по моему мнению, тем, что идут два процесса: те, кто пытается снова окружить Президента новой командой, пытаются национально-патриотические силы отодвинуть от Президента".

"С другой стороны Президент, программа которого на 95% совпадает с программой "Правыци" или правых партий, без нас в Верховной Раде никогда ее не реализует. Потому Президент стремится, чтобы правые силы были в блоке. И вот эти два параллельных процесса налагаются друг на друга", - цитирует Ю.КОСТЕНКО “Украинская правда”.

Отвечая на уточняющий вопрос, винит ли он в этом лично главу Секретариата Президента В.БАЛОГУ, он ответил: "По-видимому, не только БАЛОГА, но и ЛУЦЕНКО, те, кто возле ЛУЦЕНКО".