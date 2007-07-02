Гриценко: кто сейчас пробует сделать из министра Цушко героя...

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что досрочные выборы уже необратимы. Такое убеждение глава Минобороны выразил сегодня в прямом эфире ТРК Военно-морских Сил Украины „Бриз”

А.ГРИЦЕНКО, в частности, сказал: „Чего я, как гражданин, ожидаю от выборов? Я думаю, что выборы уже необратимы, они будут, и это возможность еще раз для людей, для десятков миллионов избирателей сказать свое слово, поддерживают ли они политику той или другой партии, не поддерживают ли. Потому этот элемент обновления очень важен”.

Как министр обороны А.ГРИЦЕНКО ожидает, что в результате выборов новосформованая Верховная Рада и новое правительство „больше будут понимать важность тех вопросов, которые касаются силовых структур”. Потому что, сказал он „не можно допускать того, которое было во время событий последних двух-трех месяцев, когда фактически одна структура - Министерство внутренних дел - вышла из-под контроля, и, фактически, мы стояли на грани столкновения двух силовых структур”. По словам главы военного ведомства, такое „впервые случилось за 15 лет”, и за это „нужно нести ответственность”. При этом А.ГРИЦЕНКО отметил: „Тот, кто сейчас пробует сделать из министра (внутренних дел Украины) ЦУШКО героя... Я хотел бы поставить очень большой знак вопроса”.

Министр также выразил пожелание, чтобы новые Верховная Рада и правительство „посмотрели системно на все силовые структуры, и четко определили, кому они подчинены, и каким образом они согласованно развиваются. Чтобы у нас не было такого, что средства вкладываются не приоритетно, а затем еще возникают вопросы, каким образом их применить”. По словам А.ГРИЦЕНКО, „армия готова к такому разговору. У нас есть программа развития, и у нас есть четкая вертикаль подчинения, как в любом государстве”.