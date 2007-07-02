Третьяков: что новая ВР сделает прежде всего

Одной из первых задач, которые ставит перед собой «Наша Украина» в работе новой каденции Верховной Рады Украины, будет отмена депутатской неприкосновенности и принятие новой редакции Конституции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Украины пятого созыва, член “Нашей Украины” Александр ТРЕТЬЯКОВ.

Он выразил убеждение, что в демократическом обществе не может существовать высшей политической касты для людей, избираемых народом.

«Лично мне неприкосновенность была не нужна ни в 2002 году, когда «Наша Украина» была в оппозиции, ни в 2005-м, когда партия была при власти», - подчеркнул бывший народный депутат. По его словам, партия также выступит с инициативой отмены депутатских льгот и доплат, оставив приличную заработную плату.

А.Третьяков также отметил необходимость принятия новой редакции Конституции Украины.

«На протяжении последних двух лет над главным законом страны так поглумились, что никакие правки не изменят в сознании людей негативного восприятия. Нужная новая редакция, чтобы сломать этот психологический стереотип», - считает А. ТРЕТЬЯКОВ.

Он напомнил, что последние изменения, внесенные в Конституцию Украины 8 декабря 2004 года, принимались под давлением, благодаря репрессиям и шантажу.

«Все, что неестественно, однозначно должно подлежать ревизии. Украина – европейское государство и будет принимать Конституцию в рамках правил Европейского Союза», - подчеркнул А.Третьяков.