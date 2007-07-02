Третьяков назвал первую пятерку мегаблока

Список мегаблока демократических сил будет возглавлять лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», об этом сказал народный депутат пятого созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ в интервью журналистам в Кировограде.

По его словам, в первой пятерке мегаблока под №2 будет лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, под №3 – министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, №4 – министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, №5 – один из лидеров «Народной самообороны» Николай КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 28 июня лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока.

Перед подписанием декларации В.КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО призвали присоединиться к нему все демократические силы, в том числе “Украинскую правицу” и БЮТ.

18 июня, руководитель Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА не исключил, что избирательный список мегаблока демократических сил возглавит лидер политической партии "Народный Союз Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО. Также он назвал фамилии кандидатов на включение в первую десятку избирательного списка объединенного демократического блока: В.КИРИЛЕНКО, лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, член Президиума НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, президент информационного агентства УНИАН Ирина ГЕРАЩЕНКО, председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО, член Президиума НСНУ Ксения ЛЯПИНА, заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ, председатель Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ.

Газета "Коммерсант-Украина" в номере за 12 июня сообщала, что, по её данным, избирательный список будущего блока "Народная самооборона – Наша Украина" возглавит Юрий ЛУЦЕНКО. Уже известно, говорилось в публикации, что вторым номером списка станет лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО, третьим – министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, четвертым – министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК. Кандидатура пятого номера окончательно не определена, но существует вероятность того, что им будет депутат Николай КАТЕРИНЧУК. Кроме того, лидеры всех политических партий, входящих в блок, будут в десятке списка.