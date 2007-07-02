Ющенко в Донецке отметит 75-летие

17:24, 02 июля 2007
Политика
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Будут праздничное собрание и концерт

Виктор ЮщенкоПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО 6 июля в Донецке примет участие в торжествах по случаю 75-летия Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, согласно предварительной программе, визит главы государства начнется с посещения "Юбилейной выставки достижений и возможностей научно-производственного комплекса области" в выставочном центре "Экспо-Донбасс". Затем В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Также программой предусмотрено участие Президента в торжественном собрании в академическом театре оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко, где В.ЮЩЕНКО вручит государственные награды. Завершится программа пребывания Президента в Донецке просмотром праздничного концерта.

 

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