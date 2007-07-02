Янукович похвалил налоговую за партнерские отношения

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников Государственной налоговой службы Украины с профессиональным праздником.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, в своем приветствии В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что “успешная деятельность налоговой службы, ее партнерские отношения с налогоплательщиками создают дополнительные возможности для развития экономики, предпринимательства, становления малого и среднего бизнеса, утверждения положительного имиджа нашего государства”.

Премьер-министр убежден, что налоговики и в дальнейшем будут делать все возможное для обеспечения роста экономического потенциала Украины, улучшения благосостояния соотечественников.

“Открытость органов налоговой службы, стремления улучшить работу с плательщиками, общественными организациями, которые защищают их интересы, увеличить количество и качество предоставляемых услуг, будут способствовать гармонизации отношений в обществе”, - подчеркивает В.ЯНУКОВИЧ в своем приветствии.

Премьер-министр искренне желает работникам налоговой службы Украины здоровья, благополучия и трудовых свершений в деле служения украинскому народу.