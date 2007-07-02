Литвин знает, для чего Ющенко верхняя палата

Принятие новой Конституции Украины через референдум приведет к существованию в стране двух Основных Законов.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН корреспонденту УНИАН.

Отвечая на вопрос, можно ли, по его мнению, утвердить новую редакцию Конституции через референдум, В.ЛИТВИН отметил, что теоретически возможно все: “Можно, в принципе, исходить из того, что воля народа имеет высшую волю, что народ является носителем власти, и можно применить соответствующую норму Конституции и, сославшись на нее, указом Президента имплементировать результаты референдума”.

В связи с этим В.ЛИТВИН рассказал, что в 2000 году тогдашнему Президенту Леониду КУЧМЕ советовали именно так поступить с результатами апрельского референдума (в 2000 году). “Он на это не пошел, не принял предложение, чтобы указом ввести в действие соответствующие изменения, за которые проголосовали на референдуме”, - отметил В.ЛИТВИН.

Лидер Народной партии прогнозирует, что если Президент Виктор ЮЩЕНКО пойдет таким путем, то часть Украины будет выполнять одну Конституцию, другая часть – другую.

Вообще В.ЛИТВИН одобрительно воспринял инициативу провести референдум, но, по его мнению, он должен носить консультативный характер. “Я считаю, что нужно обращаться к людям хотя бы раз в десять лет, чтобы они высказали свою точку зрения по болезненным проблемам, по которым политики не могут найти общей точки зрения”, - отметил он.

По его словам, на референдум стоило бы вынести конкретные вопросы, на которые можно дать однозначный ответ, например: «Вы за отмену депутатской неприкосновенности в полном объеме?», «Вы за то, чтобы депутат избирался не больше двух сроков подряд?», «Вы за унитарное или федеральное устройство страны?».

“Нужно набрать такие вопросы, которые являются дискурсивными, чтобы народ стал арбитром, дал четкое определение, а затем поручить специалистам подготовить новую редакцию Конституции, на термине «новая редакция» настаиваю, а затем принять ее Верховной Радой Украины”, - сказал В.ЛИТВИН.

Комментируя непосредственно инициативы главы государства, В.ЛИТВИН выразил мнение, что сам факт выдвижения Президентом инициатив о реформировании Конституции заслуживает на внимание.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что не все предложения Президента приемлемы, в частности, это касается идеи введения двухпалатного парламента.

“Я понимаю цель, с которой он предлагает двухпалатный парламент, – он устал бороться, как и предыдущий Президент, с Верховной Радой Украины, потому он считает, очевидно, что нужно иметь еще одну структуру, которая бы имела промежуточное место между Президентом и парламентом, – верхняя палата”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его мнению, такое предложение было бы приемлемым для стран с федеральным устройством и стран, имеющих стабильность и прогнозированность своего развития. “Реализация двухпалатного парламента - это послабление Украины, я думаю, это вопрос не ко времени”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

В то же время он сказал, что ему непонятно, какой механизм предлагается для решения указанных В.ЮЩЕНКО проблем.