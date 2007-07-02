В БЮТ расшифровали евродепутата по-своему

Вице-президент Европейского парламента Марек Сивець не выступал за создание широкой коалиции с Партией регионов.

Об этом сообщает пресс-служба БЮТ.

"Заместитель лидера БЮТ по международной политике Григорий Немыря связался по телефону с помощником господина Сивеца Михалом Чайном, который сообщил, что Марек Сивец говорил не об объединении с Януковичем, а о "широкой проевропейской коалиции" и проевропейском движении", - сказано в сообщении БЮТ.

"Поскольку Партия регионов и Виктор Янукович, по нашему убеждению, с проевропейским движением не имеют ничего общего, БЮТ считает, что Европа совсем не разделяет инициатив по созданию широкой коалиции в ее типично украинском толковании – как объединение кланов и финансово-промышленных теневых групп", - отмечается в документе.

БЮТ также отмечает, что сторонники Януковича "в последнее время научились довольно специфично переводить высказывания европейских политиков, но это – трудности интерпретаций, которые остаются на совести подобных толкователей".

"Мы непременно будем двигаться к Европе, но без Януковича. С Януковичем – это в другую сторону", - отмечает БЮТ.

Раньше в понедельник Немецкая волна распространила слова Сивеца о том, что он выступает за создание "широкой коалиции" после выборов в Украине.

Украинская правда