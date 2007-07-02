Украина озадачила Европу?

Во время работы очередной сессии Парламентской ассамблеи совета Европы содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД предоставили короткую информацию о текущей ситуации в Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель украинской делегации, председатель парламентского комитета по иностранным делам Виталий ШИБКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Х.СЕВЕРИНСЕН и Р.ВОЛЬВЕНД выступили во время заседания Мониторингового комитета.

Кроме того, сообщил В.ШИБКО, с содокладчиками имел встречу заместитель председателя Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ. Встреча носила частный характер, отметил он, и на нее не были приглашены представители украинской парламентской делегации.

Характеризуя мнения европейских политиков относительно политической ситуации в Украине, В.ШИБКО сказал, что «Европа озадачена», европейские политики колеблются, есть ли правовые основания для проведения внеочередных парламентских выборов и состоятся ли такие выборы 30 сентября.

Также, по словам В.ШИБКО, что во время очередной сессии ПАСЕ поднимался вопрос о работе украинского парламента, а в контексте общей политической ситуации речь шла об определенной угрозе парламентаризму в Украине.