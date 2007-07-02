Азаров побудет Януковичем, пока премьер на реабилитации

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проходит курс реабилитации в испанской клинике, где ему была сделана операция на ноге.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Исполнение обязанностей главы правительства возложено на первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА.

Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, когда и на какое время премьер-министр улетел в Испанию.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции 27 июня сообщил, что планирует в июле пройти курс реабилитации в испанской клинике. «Я пока не собираюсь в отпуск, я собираюсь поехать подлечить свое здоровье, пройти реабилитацию и привести в порядок свою ногу. Врачи обещают, что до конца июля я смогу начать играть в теннис», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, по его словам, курс реабилитации продлится не более 10 дней.