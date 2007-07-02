Вице-президент Европарламента: после выборов Украине нужна широкая коалиция

Украинские партии по результатам внеочередных выборов в парламент создадут «широкую коалицию». Такую надежду в интервью « Немецкой волне » выразил вице-президент Европейского парламента Марек Сивец во время конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Для успешного осуществления курса на европейскую интеграцию Украина неотложно нуждается в политической стабильности, отмечает Марек Сивец. По его убеждению, новые выборы, независимо от результата, не принесут покоя: «Я не жду в Украине больших изменений. Останутся те же армии с теми же командирами на том же поле битвы. Будет разве что перемирие для инвентаризации ресурсов обеих сторон, а затем будет продолжение войны. Потому я выступаю за создание после выборов «широкой коалиции». В нынешней ситуации Украине нужна национальная консолидация», - заявил вице-президент Европарламента. Поддержка европейской интеграции может стать одним из объединительных факторов для украинских политиков, отметили участники ялтинской конференции. Представители всех парламентских партий, выступая в Ливадийском дворце, подтвердили стремление Украины стать членом ЕС. В конференции не принимали участия лишь коммунисты.