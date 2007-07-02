В УНИАН - пресс-конференция об итогах работы ВР пятого созыва

3 июля в 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Итоги работы ВРУ пятого созыва: уроки для политиков и вызовы для избирателей» (по результатам мониторинга деятельности парламента, осуществленного экспертами Фонда “Відкрите суспільство”. Участники: президент Фонда «Відкрите суспільство» Леся Шевченко, директор Фонда Юрий Сиротюк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 417-70-16. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.