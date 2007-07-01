Симоненко: никакие дополнительные соглашения с Ющенко не имеют смысла

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не считает необходимым подписания соглашение между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и лидерами политических партий о проведении честных и прозрачных выборов.

"Ни одно дополнительное соглашение с президентской стороной не имеет смысла, поскольку господин ЮЩЕНКО не желает признавать другого мнения, кроме собственного или мнения своих политико-финансовых инвесторов", - цитирует П.СИМОНЕНКО его пресс-служба.

Он отметил, что “у нас уже есть соглашение, которого должны придерживаться все – это Конституция Украины”.

"Нужно не подписывать с Президентом политические соглашения, а принуждать ЮЩЕНКО выполнять Конституцию и законы", - считает лидер КПУ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет заключить политическое соглашение о гарантиях на проведение демократических выборов.

Такое мнение он выразил в своей статье, опубликованной в субботу в "Зеркале недели".

«Для того, чтобы избирательный процесс прошел без потрясений, нужны новые политические договоренности, новые гарантии взаимного доверия. Поэтому предлагается заключить политическое соглашение о гарантиях проведения демократических парламентских выборов, которое целесообразно подписать Президенту, премьеру, лидерам политических сил, представленных в Верховной Раде Украины 5-го созыва, - считает В.ЯНУКОВИЧ.

К соглашению, по его мнению, могут присоединиться и партии, которые не были представлены в парламенте 5-го созыва.