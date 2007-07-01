В мегаблок демсил входят 7 партий, а с понедельника присоединится Правица

Мегаблок демократических сил, в который на сегодня входит 7 партий, расширяться больше не будет. Об этом заявил на пресс-конференции в Полтаве лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщает сайт «Razom».

«Наша Украина» была инициатором создания широкого блока, мы и сейчас делаем все для того, чтобы национал-демократические силы были вместе», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО, напомнив, что 28 июня было подписано соглашение между “Нашей Украиной” и “Самообороной” об объединении и общем походе на выборы.

По его словам, «Правица» также присоединится к мегаблоку. «С понедельника «Правица» решит все сложные для нее вопросы, и мы сообщим об образовании широкого блока», - сказал лидер «Нашей Украины».

В.КИРИЛЕНКО также заявил, что “Самооборона” готова к созданию единой партии. «Я убежден, что «Правица» тоже на это согласится, потому что она никогда не отрицала создания единой национал-демократической партии. Речь лишь - в темпах и механизмах создания. Если есть вопрос о способе образования такой партии, это можно прописать в отдельном документе», - отметил он.

«Мы должны идти вместе, чтобы не распылять силы», - прибавил В.КИРИЛЕНКО.