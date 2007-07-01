Обращение Януковича к военным морякам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил военнослужащих, ветеранов и работников Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины по случаю 15-й годовщины ВМС ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в своем приветствии глава правительства отметил, что “сегодня Военно-Морские силы Украины находятся на ответственном этапе реформирования, целью которого является построение современного, оптимального по численности, хорошо вооруженного флота”.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что правительство будет прилагать все необходимые усилия для решения проблем и обеспечения будущего Военно-Морских сил.

“Мы уважаем военных моряков за добросовестную самоотверженную службу во имя обеспечения обороны и неприкосновенности морских рубежей Родины и высоко ценим ваше профессиональное мастерство, мужество, патриотизм и верность морским традициям”, говорится в приветствии.