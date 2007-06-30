Как можно использовать день выборов

Депутаты Днепродзержинского городского совета приняли решение о проведении внеочередных выборов городского председателя. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепродзержинского горсовета.

Депутаты считают целесообразным, чтобы выборы городского председателя Днепродзержинска состоялись одновременно с досрочными выборами в Верховную Раду 30 сентября 2007 года. В то же время окончательное решение о проведении внеочередных выборов мэра города должна принять, согласно законодательству, именно Верховная Рада Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года городской председатель Днепродзержинска Олег ЗАХОРОЛЬСКИЙ добровольно пошел в отставку.

Население Днепродзержинска составляет 253 тыс. жителей.