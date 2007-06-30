Рудьковский обвиняет Президента в дестабилизации ситуации

Министр транспорта Украины, социалист Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет, что политический кризис искусственно создан, а Президент демонстрирует желание дестабилизировать ситуацию в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил сегодня в ходе 4-го саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES) при обсуждении политической ситуации в Украине.

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является примером нарушения законов и Конституции в государства, в связи с чем министр транспорта Украины призвал «поставить на место» человека, который нарушает законы, либо сменить его.

Н.РУДЬКОВСКИЙ обратился к представителям, которые присутствуют на саммите YES с просьбой дать оценку действиям главы Украинского государства.

«Мы должны сделать так, чтобы все были равны перед законом», - отметил он, добавив, что ситуация в Украине должна решаться путем общественных переговоров при непосредственном выполнении законов и Конституции, а не встречами Президента и премьера.

Он также сказал, что политический кризис в Украине создан искусственно, что в государстве есть консенсус между парламентом и правительством, приняты ряд важных законов, которые обеспечивают вступление Украины в ВТО, но при этом «есть желание дестабилизировать ситуацию со стороны Президента».

Со своей стороны народный депутат ВР пятого созыва («Наша Украина») Ксения ЛЯПИНА заявила, что слова министра транспорта Украины иллюстрируют, что такое кризис по-украински. По ее словам, это когда действующий министр, член правительства, делает в адрес Президента столь серьёзные обвинения, но после этого ни для министра, ни для Президента ничего не меняется. Потому и нужно обратиться к народу, как к высшей власти в стране.

Она также сказала, что текст Конституции, ныне действующей в стране, нужно совершенствовать. Кроме того, отметила, что Украина должна сама разбираться со своим внутренним политическим кризисом, при этом представители европейской общественности, естественно, могут выражать свое мнение на счет событий, происходящих в Украине.