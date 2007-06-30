Сторонники Витренко прорвали заслон милиции, протестуя против юбилея Шухевича

Около 400 противников празднования 100-летия со дня рождения командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича попытались пройти с Майдана Независимости на Европейскую площадь. Колонна с флагами Прогрессивной социалистической партии Украины с табличками "Шухевич - убийца" была остановлена сотрудниками спецподразделения "Барс".

Колонна вступила в схватку с «Барсом» в результате чего один человек был задержан, однако саму колонну пропустили дальше при сопровождении милиции.

Представители националистических организаций в столкновении не участвовали.

Как заявила в интервью РИА Новости возглавляющая колонну, лидер ПСПУ Наталья Витренко, "эту ацию проводят партии "Киевская Русь" и "Возрождение украинского села". Витренко сообщила, что накануне Шевченковский райсуд Киева запретил проводить на майдане Независимости акции ПСПУ, Коммунистической партии и Украинской национальной ассамблеи.

В тоже время по ее словам, запрета на проведение акции партий "Киевская Русь" и "Возрождение села" не было. По словам Витренко, митингующие хотели пройти от майдана Независимости по улице Грушевского к Дому офицеров, где происходят основные мероприятия юбилея с участи ветеранов УПА, и вернуться обратно.

Действия милиции Витренко назвала провокацией. Выступая перед митингующими, она назвала задержку "мирной колонны" "вооруженной милицией" нарушением прав граждан и конституции.