Игорь Пукшин о двух палатах, отпечатке общества и Черчилле

Важным направлением развития парламентаризма может стать формирование в Украине двухпалатного парламента.

Об этом сказал в своей статье в еженедельнике “Зеркало недели” заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

Он подчеркнул, что двухпалатность парламента сама по себе не служит признаком федерального уклада государства. Об этом свидетельствует хотя бы опыт Польши или Франции - двух, возможно, наиболее унитарных европейских стран.

“Две палаты - это высший уровень профессиональности в работе парламента благодаря двухступенчатой системе принятия законов, это представление партийных вкусов избирателей в нижней палате рядом с надлежащим представительством регионов в верхней”, - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

Он объяснил: “В нижнюю палату депутаты избираются на более короткий срок по сравнению с верхней палатой. Это позволяет усилить ответственность партий перед избирателями. С другой стороны более длительный срок работы депутатов верхней палаты позволяет им накопить достаточный опыт для усиления роли парламента во внешней политике и политике в сфере национальной безопасности, а также в решении кадровых вопросов”.

Как отметил И.ПУКШИН, “важно помнить, что парламент, так же, как и власть в целом, - это отпечаток общества”. “Целенаправленность и эффективность работы всех ее органов и ветвей в большой мере зависит от единства украинского общества, от успеха формирования современной украинской нации. Конституция должна определить роль и задачу страны в формировании и укреплении украинской идентичности, ее культурной и политической составляющих частей, в сохранении исторической памяти и реализации в жизни государства фундаментальных украинских и в то же время европейских ценностей, среди которых, - уважение к человеческому достоинству, свобода, равенство, справедливость и солидарность”, - добавил заместитель главы Секретариата Президента.

Он также отметил, что одной из важнейших задач Верховной Рады станет развитие конституционной реформы путем принятия «конституционных» законов, среди которых первыми должны быть «О Регламенте Верховной Рады», «О Кабинете министров», «О выборах в Верховную Раду», «О Конституционном суде», «О прокуратуре», «О судоустройстве», «О статусе судей» и множество других. Успех конституционной реформы в целом, эффективность власти и продвижение страны в большой мере зависят от качества и скорости принятия этих законодательных актов.

Напомнив слова Уинстона Черчилля, который так определил формулу человеческого благополучия: «Залог успеха — возможность жить не спрашивая ни у кого разрешения под защитой справедливого закона», И.ПУКШИН выразил уверенность, что “Украине вполне по силам создать такой Основной Закон для своих граждан”.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о необходимости создания в Украине двухпалатного парламента. «Это даст возможность укрепить представительство регионов в законодательном органе и повысить ответственность и качество законотворчества», - считает В.ЮЩЕНКО.