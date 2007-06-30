Янукович о гарантиях, Конституции, неприкосновенности и открытых списках

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ хочет заключить политическое соглашение о гарантиях на проведение демократических выборов.

Об этом идет речь в его статье, опубликованной сегодня в газете «Зеркало недели».

«Для того чтобы избирательный процесс прошел без потрясений, нужны новые политические договоренности, новые гарантии взаимного доверия. Поэтому предлагается заключить политическое соглашение о гарантиях проведения демократических парламентских выборов, которое целесообразно подписать президенту, премьеру, лидерам политических сил, представленных в Верховной Раде Украины 5-го созыва, - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в этом соглашении, к которому могут присоединиться и не парламентские партии, должны содержаться взаимные обязательства не блокировать работу Центральной избирательной комиссии, принципы неконфликтного формирования окружных и участковых избирательных комиссий, обязательство признать результаты, которые будут обнародованы в официальном решении ЦИК.

«Если этого не сделать, сразу после выборов мы войдем в очередной кризис. Создав прецедент, меньшинство может им воспользоваться и заблокировать роботу парламента со всеми вытекающими из этого последствиями», - считает украинский премьер.

Он также считает, что проведение демократических выборов, формирование нового состава парламента и возобновление его полноценной работы - первый шаг на пути преодоления нынешнего политического кризиса в стране.

Премьер-министр выступает за создание конституционной комиссии.

«Я выступаю за создание Конституционной комиссии на парламентской основе, с участием президентской стороны. Но призываю направить ее деятельность на оптимизацию и продолжение конституционной реформы, на подачу результатов работы Комиссии в соответствующие парламентские комитеты и сессионный зал новоизбранной Верховной Рады», - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, он предостерегает от каких-либо попыток ревизии изменений в Конституцию, внесенных в 2004 году, считая, что парламентско-президентская модель правления является одной из наиболее оптимальных для Украины.

«Не стоит придумывать новый конституционный велосипед или возвращаться к старой модели власти, от которой абсолютное большинство политических сил отказалось в 2004 году. Это - нереально. Попытку отменить политреформу большая часть общества расценит как возвращение к эпохе тоталитаризма и никогда не позволит пойти на это», - пишет премьер.

Он также отмечает, что изменения в Конституцию должны привести к тому, чтобы никто не имел монополию на власть в стране.

В ходе работы над оптимизацией Основного Закона В.ЯНУКОВИЧ считает необходимым зафиксировать право народа определять и изменять конституционный строй путем всеукраинского референдума.

Кроме того, по мнению премьера, необходимо серьезно подойти к проведению судебной реформы путем восстановления четкой системы подсудности и разграничения полномочий между судами, обеспечения реальной независимости судебной власти, преодоления коррупции, гармонизации судебной системы, введения суда присяжных. Кроме того, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, процедура назначения председателей суда должна быть выведена из-под влияния Президента и Верховной Рады, и передана Совету судей или другим судейским сообществам, а распределение дел в судах должно происходить по принципу жеребьевки.

В измененной Конституции, по мнению премьера, должны быть более четко определены процедуры формирования коалиции и оппозиции, правовое поле для организации работы исполнительной власти, гарантии и механизмы реализации полномочий Президента Украины.

«Если это делать не спеша и не навязывая позицию одной стороны всем остальным участникам конституционного процесса, тогда работа над оптимизацией действующего Основного Закона будет успешной и может завершиться до конца 2007 года», - убежден премьер.

Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает отмену уголовной неприкосновенности.

«Надо отменить уголовную неприкосновенность, но сохранить неприкосновенность политическую», - пишет премьер.

Он отмечает, что в Украине происходит профанация и злоупотребление конституционной нормой о депутатской неприкосновенности.

«Гарантия от преследования за политические убеждения и взгляды не должна подменяться превращением депутатов в «касту неприкасаемых», для которых не существуют ни закон, ни Конституция», - утверждает В.ЯНУКОВИЧ.

Он также считает необходимым, чтобы в Конституции и законодательстве было четко записано, когда депутат не может быть привлечен к ответственности и когда депутатская неприкосновенность на него не распространяется.

Премьер-министр за введение открытых региональных списков.

«Убежден, что принцип пропорциональности, основывающийся сейчас на закрытых партийных списках, надо наполнить европейским содержанием», - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, украинская версия выборов на пропорциональной основе привела к двум негативным последствиям – дискредитации принципа политической пропорциональности и нарушении части прав, как граждан, так и территориальных общин.

«По-видимому, внося изменения в избирательное законодательство, Украина должна обратиться к смешанным моделям или к применению открытых региональных списков, которые позволят избирателю голосовать за конкретного кандидата, а не только за список», - считает украинский премьер.

Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что министрам нужно оставить депутатский мандат.

«При условии реформирования института депутатской неприкосновенности, целесообразно предусмотреть возможность сохранения за министрами депутатского мандата. Это позволит также обеспечить полноценное выполнение Закона о госслужбе, который не будет касаться деятельности членов Кабинета министров, поскольку министр - политический деятель, а не госслужащий», - пишет В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, по мнению премьера, требуется также изменить и сам подход к формированию правительства. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, на сегодня исполнительная власть сталкивается с тремя принципиальными проблемами: двойной структурой правительство (когда двух министров предлагает Президент Украины), неурегулированностью статуса и функциональных полномочий вспомогательных и консультативных органов Президента Украины, недостаточной урегулированностью отношений Президента с Верховной Радой, Кабинетом министров, Конституционным судом, Верховным судом Украины, а также с центральными и региональными органами исполнительной власти.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, для урегулирования этих разногласий необходимо утвердить закон о гарантиях и формах осуществления конституционных полномочий Президента Украины. Этот документ, по мнению премьера, должен регулировать статус консультативных органов Президента, а также отношения Президента с высшими государственными институтами страны.

Решить же проблему двойной структуры Кабмина, по словам В.ЯНУКОВИЧА, можно лишь формированием всего состава правительства парламентской коалицией. Однако при этом, должны быть определены процедуры формирования и осуществления единой государственной политики между президентом и правительством в сфере обороны, национальной безопасности и внешних отношений.