Пинчук советует любопытным обращаться к Кучме

Известный украинский бизнесмен Виктор ПИНЧУК исключает свое прямое участие в каком-либо политическом проекте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИНЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в Ливадии (Большая Ялта, Крым).

«Я хочу сказать вам честно, я исключаю свое прямое участие в политическом проекте», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что не собирается баллотироваться и в Верховную Раду (В.ПИНЧУК – народный депутат III и IV созывов – УНИАН).

«Я не планирую возвращаться в парламент, это исключается», - подчеркнул он.

Вместе с тем, бизнесмен отметил, что хотел бы поспособствовать появлению в Украине политиков новой формации. На вопрос журналистов, чем именно поспособствовать – финансами, он сказал – нет, идеями.

Он также отметил, что цель фонда Виктора Пинчука - появление в Украине политиков новой формации и модернизация политических процессов в стране.

На вопрос журналистов, не собирается ли возвратиться в политику тесть В.ПИНЧУКА, бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, бизнесмен ответил, что никто из членов семьи в политику возвращаться не собирается.

При этом посоветовал такие вопросы адресовать самому Л.КУЧМЕ.