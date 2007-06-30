Тимошенко предлагает вынести на референдум сразу две Конституции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает за разработку и вынесение на всенародное голосование (референдум) двух проектов Конституции, предусматривающих президентскую и парламентскую форму правления, для того, чтобы граждане Украины самостоятельно выбрали, какая форма подходит больше для Украины.

Такое мнение она высказала в опубликованной сегодня в «Зеркале неделе» статье.

“Народу нужно предложить два готовых проекта новой Конституции. В одном из этих проектов должна быть представлена парламентская форма правления, во втором — президентская”, - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, нельзя смешивать обе эти формы в одну.

“Люди за последние два года увидели, как работает «смешанная система» по принципу «кто кого первым съест», а потому, полагаю, дадут правильный ответ”, - считает лидер БЮТ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что проекты новой Конституции должны готовить не политики, а специалисты в области конституционного права для того, чтобы избежать попыток «подстраивания» Конституции под конкретные политические цели.

В новом Основном Законе, по ее мнению, должен содержаться раздел, определяющий деятельность оппозиции, а также ее статус. Кроме того, считает Ю.ТИМОШЕНКО, новай Конституция должна предусматривать четкие механизмы контроля за деятельностью власти, а также предусматривать ответственность чиновников за отсутствие работы или неисполнение законов.

«Только ежедневная ответственность и угроза потери влияния дисциплинирует власть, заставляет ее эффективно работать на общество», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ считает, что новая Конституция должна также сделать действительно независимыми украинских судей, путем выборности судей, а также создания системы отзыва судей за «грубое неправосудие». Новый Основной закон также, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, должен предусматривать отсутствие льгот и депутатской неприкосновенности.

Комментируя предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об изменении Конституции, Ю.ТИМОШЕНКО выразила поддержку инициативе сократить количество народных депутатов, однако не согласилась с предложением создать двухпалатный парламент, считая, что это может веси лишь к дальнейшему расколу страны, а не к ее объединению.