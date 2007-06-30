Новая редакция Конституции должна быть одобрена на референдуме в ближайшее время

Новая редакция Конституции должна быть одобрена на референдуме уже в ближайшее время.

Об этом сказал в своей статье в еженедельнике “Зеркало недели” № 25 (654) от 30 июня - 6 июля 2007 г. заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

Он напомнил, что изменения в Конституцию были задуманы как технология сохранения непопулярного режима, подготовленные без учета общественного мнения, принятые с грубыми нарушениями конституционной процедуры.

По его словам, “приобретение действия этими изменениями состоялось ценой развала конституционного судопроизводства. После внесения изменений в Основной Закон решения Конституционного Суда стали абсолютно необходимыми и для нормального законотворческого процесса, и для формирования нормального взаимодействия ветвей власти. Однако именно в это время работа этого органа была просто остановлена усилиями определенных политических сил. Тогда впервые был запущен механизм блокировки тех конституционных механизмов, которые должны предотвращать узурпацию власти”.

Поэтому подчеркивает И.ПУКШИН, “результатом внесения изменений в Конституцию стал полный дисбаланс полномочий и ответственности государственных органов. Последствия этого - попытки поставить парламент и правительство над законом, размывание принципов верховенства права и демократических основ государства, неспособность правосудия их защитить”.

“Об угрозе такого развития событий предупреждали и украинские, и европейские эксперты - соответствующие выводы авторитетной Венецианской комиссии были обнародованы еще весной 2005 году. Президент Украины не преувеличивает, когда, анализируя нынешнюю ситуацию, говорит об опасности для самой украинской государственности. Отвести эту угрозу может только безотлагательная конституционная реформа, - отмечает заместитель главы Секретариата Президента.

При этом он отмечает возможность проведении конституционной реформы “в достаточно сжатые сроки, определив ее простые и понятны принципы”.

Самым первым таким принципом И.ПУКШИН называет необходимость опираться на Конституцию Украины, принятую 28 июня 1996 года “в свое время она была положительно оценена международной профессиональной средой, ее фундаментальные основы довели свою эффективность и должны быть сохранены”.

“Второй принцип, по его словам, - это усовершенствование в первую очередь должны касаться прав и свобод человека, гарантий их защиты. Например, мы видим, что с этой точки зрения абсолютно ненужным является так называемый «общий присмотр» со стороны прокуратуры. Появление этой новеллы в Основном Законе имело только негативные последствия, в частности обвинение Украины в несоблюдении требований Совета Европы”. И.ПУКШИН добавляет, на сегодня граждане Украины уже достаточно убедились - уровень защиты их прав благодаря введению этой нормы никоим образом не улучшился, вместо этого возросло искушение использовать прокуратуру как партийный «карающий меч».

Вместо этого, по его словам, “следует резко усилить институционную и кадровую возможность судебной власти оградить права и свободы украинских граждан. Направления судебной реформы уже очерчены Президентом Украины, и конституционная реформа должна открыть широкие возможности для их реализации. Независимый суд, справедливость для всех должны наконец перейти из состояния провозглашенных намерений в состояние доступных реалий”.

И наконец, по словам И.ПУКШИНА, “третий принцип - учет мнения граждан”. “Президент Украины говорит о Конституции как об общественном договоре. Чтобы стать им, Основной Закон должен дать ответ на важнейшие для украинского общества вопросы.

В этом контексте он предлагает рассмотреть возможность внедрения в Украине институтов народной законодательной инициативы, народного вето, конституционной жалобы от граждан. Так же важно открыть дополнительные возможности для укрепления структур гражданского общества, развития независимых СМИ, усиления с их стороны контроля за действиями власти.

“Опираясь на эти принципы, можно быстро осуществить конституционную реформу, дать ответ на вопрос о создании сильного и эффективного государственного механизма”, - отмечает И.ПУКШИН”.