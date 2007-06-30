Ющенко выскажет свое мнение об актуальных событиях недели
09:24, 30 июня 2007Политика
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Сообщение пресс-службы Президента
30 июня, в 18.00 в эфир Национальной радиокомпании Украины выйдет еженедельная радиопрограмма «Акценты Президента»: взгляд главы государства на актуальные события недели.
Как сообщает пресс-служба главы государства, стержнем программы 5-минутного формата является прямая речь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу наиболее актуальных событий уходящей недели.
«Акценты Президента» выходят каждую субботу в 18.00 на волнах Украинского радио с повтором утром в воскресенье в 10.00.
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