Луганские партии и блоки уже - на ”низком старте”

В Луганской области местные организации политических партий и блоков уже начали подготовку к внеочередным парламентским выборам 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель аппарата Луганской областной организации Партии регионов Вячеслав ЛИТВИНОВ сообщил, что партия уже готова в любой момент начать активную предвыборную агитацию, главным акцентом которой станет непосредственная работа с людьми.

«Регионалы» также готовят масштабную акцию, приуроченную к празднованию 65-й годовщине создания молодежной подпольной организации «Молодая гвардия».

Активно готовится к выборам и областная организация Блока Юлии Тимошенко. По словам первого заместителя организации партии «Батькивщина» Валентина ГРИБАНОВА, на сегодняшний день продолжается подбор кандидатур на должности членов избирательных комиссий, формируется штат агитаторов, уже развернуты предвыборные штабы во всех районах области.

Председатель Луганской областной организации политической партии «Народный Союз Наша Украина» Сергей АЛЕКСЕЕВ также сообщил о формировании списков членов избирательных комиссий, укомплектованных штабах.

В то же время Луганский областной комитет Коммунистической партии Украины, по сообщению представителя обкома Валентина ПОПОВА, ожидают решений Конституционного Суда и ЦИК, касающихся выборов.

Социалисты, по словам члена обкома СПУ Владимира МЕНЯЙЛЕНКО, еще не создавали свои избирательные штабы и даже не набирали агитаторов, они, как и коммунисты, ожидают решения КС.