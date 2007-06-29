Черновецкий возмущен заявлением Тимошенко

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ возмущен заявлением лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о причастности его команды к строительству на Березняках, где были избиты граждане.

Об этом идет речь в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевской горгосадминистрации.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что “крайне возмущен ситуацией вокруг строительства новостройки по улице Березняковской, 12, где из-за коррумпированной политики бюрократического режима предыдущего мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, пострадали обычные киевляне. В выделении земельного участка под строительство виновна група дельцов господина ОМЕЛЬЧЕНКО, которая полностью пренебрегала интересами киевлян при выделении участков под застройку”.

Мэр столицы также выражает недовольство тем, что на проблемах обычных киевлян “постоянно делают голословные провокации некоторые политики, которых ждет политическое забвение, а некоторых и уголовная ответственность”. “Голословное и безосновательное заявление Юлии ТИМОШЕНКО о причастности моей команды к строительству по улице Березняковской, 12 противоречит здравому смыслу, элементарному логическому мышлению и не имеет никакого обоснования”, - подчеркивает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он напоминает, что разрешение на это строительство выдала сессия Киевсовета предыдущего созыва еще в мае в 2003 г., и все разрешения на строительство фирма «Кроун» получила. “Но, по вине председателя Днепровской райгосадминистрации Александра СОТНИКОВА в этом микрорайоне не проводились общественные слушания”, - отмечается в заявлении мэра.

По его словам, “это не первый случай неуважения А.СОТНИКОВА к жителям Днепровского района, ведь он постоянно не считается с мнением тех, на чье благо нужно работать”. Поэтому Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ недавно направил письмо-обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить А.СОТНИКОВА от должности руководителя района и привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Мэр столицы напоминает киевлянам, что именно благодаря его вмешательству, “в 2005 году предыдущей власти пришлось отменить свое незаконное и коррумпировано решение о выделении земли в районе Березняковского массива”.

Несмотря на все необоснованные заявления, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает и в дальнейшем работать в интересах киевлян.

Он отмечает неизменность своей позиции: независимо от того, кто заинтересован в застройке, если работы ведутся с нарушениями и ограничивают права жителей, строительство необходимо останавливать. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что для него этот принципиально важный вопрос.

Мэр Киева также утверждает, что лично постоянно контролирует строительство всех объектов и обещает каждому жителю города, что без согласования с жителями разрешения на строительство выдаваться не будут.

Вместе с тем, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ очень возмущен “политиканством некоторых политических шутов, которые ничего не сделали для киевлян, но с удовольствием используют любой повод для предвыборного пиара”.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечает, что благодаря его работе на должности мэра украинской столицы “впервые в истории Киева было отменено очень большое количество коррумпированных решений бюрократической команды Александра ОМЕЛЬЧЕНКО”. “Это стало возможно благодаря моей принципиальной позиции, и я заверяю киевлян, что и в дальнейшем она останется неизменной”, - отмечает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 27 на 28 июня на ул. Березняковской в Киеве неизвестные избили людей, которые боролись против застройки сквера. В результате этого инцидента 13 человек были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

Сегодня, 29 июня, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что возглавляемый ею блок будет инициировать отставку мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО из-за массового избиения людей на ул. Березняковской в ночь с 27 на 28 июня, которые выступили против застройки сквера фирмой «Кроун».

Киевская милиция 28 июня возбудила уголовное дело по этому факту по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.