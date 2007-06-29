Кучма нашел ”абсолютный позитив” в инициативе Ющенко

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА поддерживает идею, высказанную нынешним главой государства Виктором ЮЩЕНКО, о создании двухпалатного парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил журналистам в Ливадии.

На вопрос, как он относится к этой идее, Л.КУЧМА отметил: «Абсолютно позитивно».

По его словам, если кто-то в Украине разумно относится к будущему страны, то он должен поддержать идею В.ЮЩЕНКО о двухпалатном парламенте.

По словам Л.КУЧМЫ, сейчас регионам Украины нужно дать больше самостоятельности, и это можно достичь путем создания двухпалатного парламента.

При этом Л.КУЧМА напомнил, что во времена своего президентства он также выступал с инициативой создания двухпалатного парламента.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Президент В.ЮЩЕНКО заявил о необходимости создания в Украине двухпалатного парламента. «Это позволит укрепить представительство регионов в законодательном органе и повысить ответственность и качество законотворчества», - считает В.ЮЩЕНКО.