Квасневский: Ваши проблемы? Решайте их сами...

Бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ считает, что европейские страны не должны вмешиваться в разрешение парламентского кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе 4-го саммита Ялтинской Европейской стратегии (YES).

А.КВАСНЕВСКИЙ напомнил, что представители европейских стран приглашались в 2004 году в Украину, когда там был кризис, однако сегодня помощь европейских государств, по его мнению, Украине не нужна.

«Сегодня в Украине парламентский кризис. Вы должны решить его сами. Сколько можно нам вмешиваться в ваши проблемы? Решайте их сами», - сказал он.

По словам экс-президента Польши, для Европы станет большим подарком тот день, когда Украина, наконец-то, скажет, что у нее в стране наступила стабильность. При этом А.КВАСНЕВСКИЙ отметил, что желает Украинскому государству поскорее обрести стабильность. «Я хочу, чтобы Украина стала стабильной», - заявил он.

Со своей стороны вице-президент Европейского парламента, член правления YES Марек СИВЕЦ добавил, что если в ситуации в Украине не может разобраться даже Конституционный Суд Украины, то как же в ней могут разобраться сторонние наблюдатели.

Он подчеркнул, что Украине нужно самой решать свои внутренние проблемы.