Вице-президент Европарламента назвал ”реалистичную” дату принятия Украины в ЕС

Вице-президент Европейского парламента Марек СИВЕЦ считает, что Украина может вступить в ЕС в 2020 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на 4-м ежегодном саммите Ялтинской европейской стратегии (YES) в Ливадийском дворце.

«2020 год является реалистичной датой (вступления Украины в ЕС), – сказал М.СИВЕЦ.

Он отметил, что от ЕС Украине поступают «хорошие сигналы». Одним из таких сигналов он назвал переговоры об усиленном соглашении между Украиной и ЕС. «Нам нужна новая цель, новая суть наших отношений», – сказал вице-президент Европарламента.

Он призвал Украину активнее вести переговоры с ЕС, «потому что с европейской стороны есть желание подписать это соглашение».