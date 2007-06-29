Квасневский - ”в отчаянии” со времен президентства Кучмы

Европа не может принять концепцию перманентного политического кризиса в Украине. Об этом экс-президент Польши Александр Квасневский заявил сегодня на ежегодной встрече в Ялте "Ялтинская европейская стратегия". Он отметил, что находится "в отчаянии" от того, что после времен президентства Леонида Кучмы в Украине не прекращается перманентный кризис.

А.Квасневский также не соглашается на роль Украины как моста между Европой и Россией, поскольку РФ является самодостаточной страной. В то же время он призвал Украину проводить сбалансированную политику по отношению к России и ЕС.

А.Квасневский также раскритиковал концепцию внешней политики РФ относительно Евросоюза. Обращаясь к послу России в Украине Виктору Черномырдину, он попросил его уделять больше внимания культурной и просветительской деятельности РФ в Центральной Европе. В частности он спросил В.Черномырдина: "Что вы сделали для поддержки российской культуры и языка в странах Центральной Европы? Ничего". А.Квасневский также призвал Россию не рассматривать Украину как политический вакуум.

РБК-Украина