Яценюк хочет ”увидеть знаки”

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК констатирует, что Украинскому государству сейчас нужно увидеть конкретные ориентиры и знаки, которые укажут, когда Украина станет полноправным членом Евросоюза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на 4-м саммите Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Ливадийском дворце.

«Нам нужно увидеть знаки, которые покажут, когда Украина станет полноправным членом Евросоюза», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

При этом он заявил, что вступление Украины в Евросоюз может произойти не «прямо сейчас». По его словам, для этого нужно несколько лет, в течение которых Украина совершит шаги по вступлению в ЕC. По его словам, украинское государство должно «физически» иметь все основания для такого вступления.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, МИД, а также и руководство Украины, сделало многое на этом поприще, в частности, он указал, что упрощение визового режима - это один из шагов на пути к Евросоюзу.

Глава МИД, обращаясь к присутствующим, напомнил, что в 1945 году Украина стала членом ООН именно после встреч, проведенных в Ливадийском дворце, и выразил надежду, что все собравшиеся на саммит YES через некоторое время будут обсуждать именно в этом дворце конкретные шаги по вступлению страны в Европейский Союз.