Шредер просит Украину теснее сотрудничать с Россией

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер призвал Украину теснее сотрудничать с ЕС и Россией в сфере поставок энергоресурсов в Европу. Об этом он заявил сегодня на ежегодной встрече в Ялте "Ялтинская европейская стратегия". Г.Шредер также назвал Россию более надежным поставщиком энергоносителей в Европу, чем страны Северной Африки и Азии.

В то же время Г.Шредер отметил, что важным является установить четкую стратегию поставок энергоносителей в Европу. Такие поставки, по его мнению, не должны быть односторонними, необходима кооперативная форма сотрудничества между производителями, поставщиками и потребителями энергоносителей. При этом Г.Шредер отметил, что РФ всегда была надежным поставщиком энергоносителей, даже во времена холодной войны.

РБК-Украина