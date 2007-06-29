Регионалы считают, что оппозиция может сорвать выборы

Представитель Партии регионов Владимир ЗУБАНОВ считает, что досрочные парламентские выборы 30 сентября будут сорваны, если оппозиция не будет придерживаться взятых на себя обязательств.

Об этом он сообщил в интервью радио «Свобода».

По словам В.ЗУБАНОВА, когда три руководителя государства подписывали соглашение о внеочередных выборах, там была написано, что оппозиция слагает мандаты.

«Это означало, что новые кандидаты в депутаты не зайдут, и действительно в парламенте не будет 300 голосов. Но мы видим, что юридически это не такая простая процедура. Сейчас все будет зависеть от ЦИК. Если она примет решение разрешить депутатам от Партии промышленников и предпринимателей зайти в зал и принять присягу, никаких юридических оснований для проведения внеочередных выборов не будет», – сказал депутат.

В свою очередь член БЮТ Олег БИЛОРУС считает, что проведению внеочередных парламентских выборов сегодня уже ничего не может помешать. «Теоретически можно выдумать много причин, но практически это почти невозможно. Выборы состоятся при любой политической погоде. Это понимают уже все. Те, кто очень хотел сорвать выборы, они уже находят в них свой интерес», - сказал О.БИЛОРУС.

Как сообщал УНИАН, 1 июня пресс-служба ПППУ сообщила, что партия не собирается соглашаться с „обнулением” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и продолжает отстаивать свои интересы в суде.

11 июня члены ЦИК заявили на брифинге, что Центральная избирательная комиссия не может обнулить списки, а также признать избранными новых депутатов из-за отсутствия законодательной базы.

Депутаты от ПППУ, включенные в избирательный список блока «Наша Украина», в случае принятия решения ЦИК об обнулении списков «Нашей Украины» и отказа в регистрации их кандидатов народными депутатами, намерены обжаловать это решение в суде.