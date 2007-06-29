К Пинчуку приехал Билл Клинтон

Сегодня в 14:00 Украине приземлился самолет с экс-президентом Соединенных Штатов Америки на борту. Уильям Джефферсон Клинтон прибыл по приглашению основателя "Ялтинской Европейской Стратегии" (YES) Виктора Пинчука.

Как сообщили ЛигаБизнесИнформ в пресс-службе В.Пинчука, У.Дж.Клинтон приехал в Крым для участия в работе 4-го ежегодного саммита YES, где он примет участие в первом пленарном заседании саммита.

Напомним, что “Ялтинская Европейская Стратегия” - международная организация, целью которой является содействие сближению Украины с Европейским Союзом. Мероприятие проходит при участии политиков, дипломатов, общественных деятелей а также представителей бизнеса из стран ЕС, США, Украины и России. В этом году в работе 4-го саммита помимо У.Дж.Клинтона принимают участие Президент Украины Виктор Ющенко, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, экс-президент Польши Александр Квасьневский, Премьер-министр Словении Янез Янша и другие.